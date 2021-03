So Foot • 18/03/2021 à 21:00

Arsenal s'incline mais file en quarts, Tottenham poussé en prolongations

Battu à domicile par l'Olympiakos (0-1), en huitièmes de finale retour de Ligue Europa ce jeudi, Arsenal doit sa qualification à son avance prise au match aller. La Roma a elle de nouveau maté le Shakhtar (1-2), alors que Grenade s'est incliné à Molde (2-1) mais se hisse tout de même en quarts. La plus grosse surprise de la soirée se situe pour l'instant à Zagreb, où Tottenham est en train de jouer les prolongations...

Arsenal 0-1 Olympiakos

Dinamo Zagreb 2-0 Tottenham

Encaisser trois buts à la maison lors du match aller ne doit pas être synonyme de résignation. La preuve, avec l'Olympiakos. Giflés à domicile par lesla semaine dernière (1-3), les Grecs ont pris leur revanche en s'imposant à l'Emirates sur la plus petite des marges. L'unique buteur du soir s'appelle Youssef El-Arabi, qui s'est joué de David Luiz en début de deuxième période, avant d'ajuster Bernd Leno. Pas vraiment dans leur assiette, à l'image de Nicolas Pépé ou encore Pierre-Emerick Aubameyang, qui ont manqué plusieurs belles occasions, les Londoniens assurent malgré tout la qualification. Pour la manière, on repassera.Un doublé de Mislav Orši?... Et voilà l'avance de Tottenham qui a déjà fondu comme neige au soleil, face au Dinamo Zagreb. Direction Lire la suite de l'article sur SoFoot.com