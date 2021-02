Arsenal résiste au Benfica, Naples coule à Grenade

Il fallait aimer les buts, ce jeudi soir. À l'occasion des seizièmes de finale aller de la Ligue Europa, Arsenal a été chercher un bon match nul à Benfica (1-1) et est désormais en position de force avant le match retour. Ça ne s'est pas aussi bien passé pour Naples, déshabillé à Grenade (2-0). Tout va en revanche très bien pour le Villarreal d'Unai Emery et pour le Shakhtar (tous les deux vainqueurs 0-2, respectivement à Salzbourg et Tel-Aviv). Il fallait également avoir le cœur bien accroché pour suivre Antwerp-Rangers (3-4) et Molde-Hoffenheim (3-3).

Benfica 1-1 Arsenal

Grenade 2-0 Naples

Les gros d'Angleterre se sont imposés un peu plus tôt dans la soirée... Force est de constater qu'Arsenal n'en fait plus partie. Lesont malgré tout ramené un bon nul de Benfica, en inscrivant un si important but à l'extérieur grâce à Saka, à la conclusion d'une belle action à trois avec Ødegaard et Cédric. L'essentiel est donc préservé pour les Londoniens, eux qui avaient concédé l'ouverture du score de Pizzi sur penalty quelques secondes plus tôt. Sans un énorme raté d'Aubameyang, seul face au but en première période, les joueurs de Mikel Arteta auraient même pu réaliser le gros coup de la soirée.Le premier accroc d'Arsenal cette saison en Ligue Europa, après six victoires en six matchs disputés.