Arsenal plie mais ne rompt pas contre Leeds Reuters • 22/11/2020 à 20:21







Arsenal plie mais ne rompt pas contre Leeds par Samuel Messberg (iDalgo) Arsenal affrontait Leeds ce dimanche après-midi pour le compte de la neuvième journée de Premier League. Ce match opposait deux entraineurs très offensifs : Arteta et Bielsa, mais le match s'est soldé sur le score nul et vierge de 0-0. Pourtant, les joueurs de Leeds ont réussi à terminer le match à onze contre dix après l'expulsion de Nicolas Pépé et à tirer 29 fois au but sans marquer. À noter aussi que l'intégralité des joueurs de champs de Marcelo Bielsa ont tiré au moins une fois. En vain. Après ce match Arsenal pointe à la treizième place du championnat et Leeds United à la quatorzième.