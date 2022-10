Arsenal pilonne Liverpool

Deux ans après leur dernière victoire en championnat face à Liverpool, les Gunners ont fini par battre les Reds ce dimanche à l'Emirates Stadium. Ce succès, après un beau combat, permet à Arsenal de rester en tête de la Premier League.

Arsenal 3-2 Liverpool

Pas de retards autorisés

Plus de deux ans que lesattendaient de marquer et de gagner un match face à Liverpool en Premier League. Ce dimanche à l'Emirates Stadium, les hommes de Mikel Arteta ont encore confirmé qu'ils seront un candidat tenace pour le titre en battant Liverool. Pas forcément flamboyants pendant les 45 premières minutes, les Londoniens ont su accélérer aux bons moments pour prendre l'avantage sur desqui ont d'abord beaucoup tenu le ballon sans en faire grand-chose. Bien que rejoint au score en seconde mi-temps, Arsenal a fini par trouver la faille sur penalty. Les joueurs de Jürgen Klopp, eux, restent dans le ventre mou du classement, et laissent leurs adversaires du jour prendre 14 points d'avance.Il ne fallait pas mettre ses pop-corn au micro-onde une minute trop tard, ni faire un pipi d'avant-match trop long pour voir Arsenal prendre l'avantage dans cette rencontre. 30 secondes après le coup d'envoi, le ballon atterrit dans les pieds de Saka, côté droit, après une récupération de Saliba. L'Anglais vient fixer la défense de Liverpool, transmet à Ødegaard dans l'axe et le Norvégien se charge de donner une merveille de ballon à Martinelli, à gauche. Le Brésilien ne se fait pas prier pour battre Alisson. Sonné, Liverpool tente de se refaire la cerise en confisquant le ballon, mais se heurte à une bonne défense londonienne. Toutefois, Gabriel commence à boire la tasse. Après une tentative de centre de Diogo Jota, le défenseur brésilien touche nettement le ballon de la main dans sa surface, mais l'arbitre, après intervention de la VAR, ne siffle pas penalty (15).