information fournie par So Foot • 13/01/2022 à 22:42

Arsenal muselle Liverpool et garde espoir

En infériorité numérique après l'expulsion de Granit Xhaka au bout d'une grosse vingtaine de minutes, Arsenal a parfaitement résisté aux assauts de Liverpool. Tout reste donc ouvert dans cette demi-finale de League Cup avant la manche retour, programmée la semaine prochaine dans le nord de Londres.

Liverpool 0-0 Arsenal

Les mésaventures de Granit Xhaka

Chelsea va devoir patienter encore un peu pour être fixé sur son futur adversaire, fin février à Wembley. En effet, si Anfield pensait assister à une demi-finale retour, ce n'est finalement que la manche aller qu'ont disputéetce jeudi. La faute à ce foutu Covid. Tout se jouera donc dans une semaine tout pile à l'Emirates Stadium, après 90 minutes où un Arsenal en infériorité numérique aura surtout cherché à résister aux assauts adverses, sans parvenir à créer la surprise sur les quelques coups qui se sont présentés. L'essentiel est malgré tout assuré pour les hommes d'Arteta, qui gardent l'espoir de remporter un titre, quatre jours après leur triste sortie de route en FA Cup.Dès les premières minutes, le ton est donné : de l'intensité, des gros duels et desqui étouffent leur adversaire à petit feu. Gabriel envoie un ballon en retrait insensé qui termine en corner (5), avant qu'Henderson ne soit trop court pour conclure après avoir contré le dégagement de Ramsdale (12). Sur une nouvelle situation chaude, White passe lui aussi tout près de plomber les siens (13). Mais personne ne remplit mieux ce rôle ces dernières saisons que Granit Xhaka, qui dégage dans la poitrine du pauvre Jota en position de dernier défenseur, gagnant le droit de rentrer prématurément prendre sa douche (24). Paradoxalement, le réajustement tactique de Mikel Arteta et le passage à cinq derrière permet aux Londoniens de mieux tenir le choc. Il y a quelques années, Arsenal aurait probablement flanché dans de telles circonstances, mais cette jeune garde de canonniers a retrouvé une âme (et une bonne dose de ventoline) pour tenir face à un Liverpool en manque d'idées dans les 30 derniers mètres.