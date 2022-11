Arsenal maîtrise Chelsea et récupère la tête

Dans un derby heurté, Arsenal a réussi à se débarrasser de Chelsea en marquant sur un coup de pied arrêté (0-1). Succès court mais précieux puisqu'il permet aux Gunners de reprendre la première place du championnat, devant Manchester City.

Chelsea 0-1 Arsenal

Chelsea n'avait plus connu la défaite à Stamford Bridge depuis le 20 avril, date où lesavaient mordu la poussière contre... Arsenal (2-4) . Leur série d'invincibilité s'est encore une fois arrêtée par la faute desce dimanche. En toute logique tant les hommes de Mikel Arteta ont affiché une maîtrise supérieure.

3 - @Arsenal have won three consecutive Premier League games against fellow 'Big 6' opposition for the first time since February-April 2012. Statement. pic.twitter.com/nfQoswxGgI

Au petit trot

— OptaJoe (@OptaJoe) November 6, 2022Ben White a décoché les premières flèches : l'une s'est envolée (8), l'autre s'est rapprochée mais a terminé à côté, un peu trop croisée (10). Gabriel Martinelli a lui aussi manqué de justesse du pied droit, après avoir fixé son vis-à-vis (17). Muet depuis huit matchs, Gabriel Jesus a réussi à percer la défense des, mais Thiago Silva a bloqué sa frappe pour prolonger sa disette (19). A la réception d'un merveilleux centre de Martinelli, l'attaquant desa ensuite raté le cadre de la tête, un poil trop juste pour redresser le ballon (29).Même manque de précision en face, où Kai Havertz a centré dans le vide (9) et Thiago Silva envoyé sa tête dans les tribunes (32). Une petite… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com