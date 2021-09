Arsenal, la jeunesse au pouvoir

Impressionnant lors du North London Derby remporté ce dimanche face à Tottenham (3-1), Arsenal a montré un visage qu'on ne lui prêtait plus depuis de longs mois. Le début d'une nouvelle ère enfin réjouissante ? Il est encore trop tôt pour l'affirmer. En revanche, la tendance des dernières semaines confirme une chose : le projet de reconstruction, basé sur la jeunesse, possède un fort potentiel.

Prime à la jeunesse

Les images d'un Emirates Stadium plein à craquer et en ébullition avait un petit quelque chose de plaisant, ce dimanche. Après avoir brillamment triomphé de Tottenham lors duce dimanche (3-1), Arsenal a enchaîné un troisième succès consécutif en Premier League. Une physionomie largement suffisante pour ravir ses supporters - parmi lesquels se trouvait un Thierry Henry aux anges - qui auront passé toute la rencontre face auxà chanter et chambrer leurs rivaux, ringardisant ainsi le surnom de l'Emirates Stadium , "la Bibliothèque", en rapport au calme plat habituel dans cet antre. Mais au-delà du résultat, lesont surtout retrouvé l'envie et la détermination de jouer sur le terrain, des attitudes qui tranchent nettement avec le début de saison cataclysmique où l'apathie générale faisait peine à voir., lâchait à ce sujet Pierre-Emerick Aubameyang après le derby.. Et le capitaine des Canonniers ne se trompe pas : cette victoire, Arsenal la doit surtout à ses jeunes pousses, le cœur du projet de reconstruction d'Arsenal.Débuté à l'été 2020, le projet chapeauté par Edu, le directeur sportif des, et Mikel Arteta, le coach, se matérialise petit à petit. L'objectif ? Construire une équipe jeune et talentueuse sur le long terme qui pourra grandir au fil des années. Le genre de projet qui demande du temps. Une donnée bien intégrée par les dirigeants d'Arsenal qui soutiennent au maximum le duo Arteta-Edu dans ce pari, malgré la pression qui pèse