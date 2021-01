Arsenal et Manchester United se sépare sur un score nul et vierge

Au bout d'une partie plutôt ennuyeuse, les Gunners et Manchester United se sont séparés sur un score nul et vierge à l'occasion de la 21e journée de Premier League. S'ils enchaînent une septième rencontre de championnat sans défaite, les Londoniens auraient pu l'emporter sur un coup franc d'Alexandre Lacazette touchant la barre transversale. Mais Arsenal aurait également pu perdre, le dauphin de City s'étant procuré quelques opportunités.

Occasion nette, où te caches-tu ?

65minute, à l'Emirates Stadium. Alors que le score demeure inexorablement figé à 0-0 et que les occasions se font aussi rares qu'un bar ouvert en période de Covid, Alexandre Lacazette pose son ballon. Il le sait, le coup franc qui s'offre à lui représente une chance inouïe de donner la victoire aux siens lors de cette 21journée de Premier League mettant aux prises sesà Manchester United. Alors, le Français s'élance... et tape la barre transversale, son talent n'étant qu'à quelques centimètres de créer la surprise de ce samedi. Tout un symbole : lors de cet Arsenal-MU plutôt ennuyeux, aucun filet n'a tremblé et les deux camps repartent avec un point chacun. Sans être épanouis, sans être vexés non plus. Au classement, le favori de la rencontre garde sa place de dauphin (trois points derrière City et deux devant Leicester, avec un match en plus) alors que les Londoniens (sept parties d'affilée sans défaite, en championnat) squattent la huitième position. Pas bien, pas pire.Arsenal a beau posséder le "guardiolesque" Arteta sur son banc, la possession de balle ne constitue pas une évidence. La preuve avec une première mi-temps agressive où Manchester, seulement sixième équipe à toucher le plus le cuir en Angleterre cette saison alors qu'elle combat pour le titre, accapare la sphère 63% du temps. Alors forcément, United se procure très vite quelques Lire la suite de l'article sur SoFoot.com