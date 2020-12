Arsenal et la Roma confirment, Naples et la Sociedad se compliquent la vie

Déjà qualifiés, Arsenal et la Roma se sont assurés la première place de leur groupe grâce à leur victoire respective contre le Rapid Vienne (4-1) et les Young Boys (3-1). Quant aux équipes qui ont acté leur qualification ce jeudi soir, Benfica, les Rangers, le PSV Eindhoven, Grenade, le Slavia Prague et le Bayer Leverkusen ont obtenu ce qu'ils voulaient. En revanche, Naples et la Real Sociedad se sont compliqués la tâche en concédant le match nul, respectivement face à Alkmaar (1-1) et Rijeka (2-2). Tout reste ouvert dans ce groupe F - les Partenopei devançant l'AZ et la Real de deux points - avant la dernière journée.



Groupe A

Cluj 0-0 CSKA Sofia

AS Roma 3-1 Youngs Boys Berne

Groupe B

D'ores et déjà en 16de finale, la Roma est en roue libre, à l'image d'un Bryan Cristante qui a la tête dans la lune. Tout bénèf' pour l'incontournable Jean-Pierre Nsame, qui se défait facilement de l'Italien et ouvre le score pour qualifier virtuellement sa bande. Sauf que cette équipe B de la Roma a de plus en plus de repères et de confiance en C3, à l'instar de Riccardo Calafiori qui fume Von Ballmoos d'une éclatante patate du gauche. Auparavant, Mayoral avait égalisé suite à un pétard de Pedro repoussé par le portier suisse. Et la Louve peut toujours compter sur ses cadors, Edin Džeko en première ligne, qui conclut remarquablement (reprise acrobatique du droit) une action qu'il avait initiée.