Arsenal et Hoffenheim planent, Leicester patine

Une bien belle soirée de Ligue Europa : Arsenal et Hoffenheim ont fait un grand pas vers la qualif' en se défaisant respectivement de Molde (0-2) et Liberec (0-2). De son côté, Leicester a été tenu en échec par Braga au terme d'un match fou (3-3). Autre résultat dingue ente le Qarabag Agdam et Sivasspor (2-3). Moins sympa, le Celtic a coulé à Prague (4-1).

Groupe A



CSKA Sofia 0-1 Young Boys Berne

Groupe B

Molde 0-2 Arsenal

Hoarau est parti ? Pas de stress, il y a Nsamé. Car oui, l'attaquant camerounais des Young Boys a une nouvelle fois débloqué la situation pour les Suisses. Déjà auteur de trois buts et deux passes décisives en sept matchs, le natif de Douala a sorti Berne d'une belle panade en Bulgarie. En difficulté à la finition, Nsamé a crucifié Sofia, que Berne avait éclaté 3-0 au match aller (1-0, 34). Tant mieux pour les Young Boys, qui reviennent au contact de la Roma, tant pis pour le CSKA, presque éliminé.7 et 7, la Roma et Berne sont au coude à coude.Pour Arsenal, il est plus facile de jouer au caïd en Europa qu'en Premier League. Un peu à la bourre dans le Royaume, lesprofitent Lire la suite de l'article sur SoFoot.com