Arsenal enchaine, Tottenham et Leicester patinent encore

En maîtrise, Arsenal a enchainé un huitième match sans défaite en championnat grâce à sa victoire contre Watford (1-0) et se rapproche du top 4. Les choses sont en revanche plus compliquées pour Everton, Leicester et surtout Tottenham, qui n'arrive plus à gagner.

Arsenal 1-0 Watford

Qu'il semble loin le temps où Arsenal prenait des valises en début de saison. Vainqueur de Watford (1-0), le club londonien est désormais cinquième, à égalité de points (vingt) avec West Ham, quatrième et qui accueille Liverpool cet après-midi.En très grande forme depuis deux mois (cinq victoires et deux nuls sur les sept dernières journées), lesdémarrent très fort et Bukayo Saka pense mettre son équipe sur les bons rails mais le but de l'international anglais est signalé hors-jeu. Dominateurs, les hommes de Mikel Arteta se procurent un penalty suite à une manchette de Danny Rose sur Alexandre Lacazette. Penalty brillamment repoussé par le vétéran Ben Forster - ou mal tiré par Pierre-Emerick Aubameyang, c'est selon - qui sort également le grand jeu sur une tête de Gabriel.La délivrance d'Arsenal intervient finalement en début de seconde période, et comme souvent depuis le début de la saison, Emile Smith Rowe est impliqué. Opportuniste après un petit raid de Ben White, le numéro 10 d'Arsenal tente sa chance à vingt mètres et profite d'un ballon légèrement dévié pour tromper Forster. Une réussite qui a fui Aubameyang cet après-midi, le Gabonais reprenant en position illicite un ballon de Martin Ødegaard. Les Canonniers se font néanmoins peur en fin de rencontre sur une mésentente entre White et Aaron Ramsdale dont profite Joshua King, mais ce dernier ne parvient pas à redresser sa frappe. L'expulsion de Juraj Kucka