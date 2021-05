Arsenal braque Chelsea

Largement dominateur, Chelsea a buté sur une inhabituelle muraille défensive d'Arsenal, et offert la victoire aux Gunners à cause d'une énorme boulette de Jorginho (0-1). Trois points essentiels pour les hommes d'Arteta qui peuvent encore croire à une miraculeuse qualification en coupe d'Europe l'année prochaine, tandis que les Blues manquent une belle occasion de sécuriser le top 4.

Football sans plaisir

Dix ans. Cela faisait presque dix ans que Stamford Bridge était une forteresse imprenable pour Arsenal, depuis une rencontre spectaculaire remportée par Robin Van Persie et ses coéquipiers lors d'un après-midi d'octobre 2011. Cette série noire a enfin été brisée par Mikel Arteta et ses joueurs, qui peuvent remercier Jorginho, auteur d'une énorme cagade, et desglobalement maladroits et pas assez déterminés ce mercredi soir pour empêcher une courte mais importante défaite (0-1) en cette fin de saison.Du déchet, voilà ce que les deux équipes ont offerts pendant le premier acte. Lessont d'ailleurs les premiers à dégainer par l'intermédiaire de Kai Havertz, qui a honoré son statut de remplaçant de Timo Werner en ratant complètement son un contre un avec Leno, après avoir subtilisé le ballon à Pablo Marí (11). Mais les hommes de Thomas Tuchel frappent encore plus fort quelques minutes plus tard, lorsque Jorginho effectue une passe en retrait pour Kepa. Problème : il n'a pas pris le temps de regarder où était son gardien. Le ballon file alors tranquillement vers le but et oblige le portier espagnol à plonger sur sa ligne pour détourner le ballon du bout de son gant droit. Un geste pas forcément autorisé et surtout vain, Aubameyang récupérant la gonfle avant d'offrir à Smith Rowe son deuxième but de la saison avec l'aide du poteau, histoire de rester proche du thème de ce début