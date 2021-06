Arrêtez de dire que les tirs au but sont "une loterie"

C'est devenu un refrain incontournable lorsque se dispute une séance de tirs au but. "C'est la loterie." Le soir du match perdu par l'équipe de France, contre la Suisse, Raphaël Varane, Hugo Lloris et Didier Deschamps n'ont pas dérogé à la règle. Sauf que non, messieurs. Les tirs au but, c'est tout sauf une loterie, c'est le talent, la préparation, la compétence, la prise de risque, le duel psychologique. Il faut vraiment arrêter de dire que ce n'est que le fruit du hasard et la faute à pas de chance.

Trop facile de dire que c'est le destin

"Jouer une qualification à la pièce était dramatique, presque antisport. Un tir au but, au moins, implique un geste technique, une situation de jeu."Raymond Domenech

Voilà ce que dit le dictionnaire Larousse à propos de la loterie. Un jeu de hasard, donc. Or, voilà quelques années que ce terme est inexorablement associé à un exercice aussi excitant que dramatique : la séance de tirs au but.Pas une seule séance ne se déroule sans qu'un commentateur, un consultant, un entraîneur ou un joueur ne le dégaine à un moment. Et ce France-Suisse n'a pas fait exception. Hugo Lloris après l'élimination :Ou encore Raphaël Varane :. Une défaite (ou une victoire) aux tirs au but serait donc uniquement le fruit du hasard ? Il faut arrêter de tomber dans la facilité et de tout justifier par la fortune.Parce que non, non et encore non : une séance de tirs au but, c'est tout sauf une loterie. Il faut quand même rappeler qu'avant les années 1970, un score de parité sur un match à élimination directe se terminait vraiment sur de la loterie. On faisait tout simplement jouer les capitaines à pile ou face, avec le toss de l'arbitre et, dans les vestiaires, on déterminait le vainqueur. Là oui, c'était une loterie, c'était du hasard, c'était du 50/50, on gagnait ou on perdait seulement grâce ou à cause de la chance.Et c'est parce que tellement de joueurs criaient à