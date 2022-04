information fournie par So Foot • 27/04/2022 à 06:00

Arnaut Danjuma, l'astre de Villarreal

Débarqué incognito à Villarreal l'été dernier, Arnaut Danjuma s'est mué en indispensable du Submarino Amarillo. Une révélation pleine, pour un joueur aussi élégant que décisif, qui a su faire de son tempérament de battant une arme fatale au plus haut niveau. L'attelage nécessaire au moment d'aborder une demie aller de Ligue des champions contre Liverpool ce mercredi.

"Souvent, nous nous retrouvions obligés de dormir dans la voiture. Ce fut une courte période, mais c'était suffisamment long pour marquer votre enfance." Arnaut Danjuma

Des hauts et des Pays-Bas

"Né un vendredi". En hausa (langage de l'ouest de l'Afrique, donnant également son nom à un groupe ethnique du Nigeria), le nom "Danjuma" s'est posé en terme annonciateur pour son jeune porteur : Arnaut. Lui qui est ainsi venu au monde au cinquième jour de la semaine ne pouvait être mieux prédisposé pour faire trembler les filets le week-end. Car de football, Arnaut Danjuma Groenveld, de son nom complet, n'a jamais cessé d'en vivre, au point de se construire un parcours à la mesure de son talent. Entre confiance en soi et envies de grandeur.Pourtant, avant d'affoler les défenses européennes, Arnaut Danjuma a dû se forger une vie d'homme. Il n'a que quatre ans, quand son père Cees et sa mère Hauwa décident de quitter le Nigeria et sa Lagos natale. Un premier bouleversement, suivi d'un déchirement une fois arrivé à Oss, dans le sud des Pays-Bas. Sans explication, le paternel…