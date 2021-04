Arnaud (Koh-Lanta) : "J'ai vu Kastendeuch tomber raide comme un piquet"

Entre deux chasses aux crabes et une épreuve de confort, le portrait d'Arnaud, le personnage principal de cette saison de Koh-Lanta jusqu'à présent, nous a appris que le maraîcher mosellan de 36 ans était également entraîneur du club de foot de Château-Salins, la ville natale de l'éternel Philippe Gaillot.



"Je me battais sur tous les ballons, on me disait que j'avais trois poumons, un vrai roquet !"

J'ai été moi-même footballeur pendant 20, 25 ans, depuis mon plus jeune âge. Puis le plus grand de mes gamins a voulu faire du foot à partir de ses 7, 8 ans quand pour moi, le temps était venu de raccrocher mes crampons. J'avais envie de m'occuper de mon gamin et de cette équipe-là, donc avec trois papas, on s'y est mis, on s'occupe de 25 gamins depuis quatre ans, on les suit depuis les U9 et aujourd'hui ils sont en U13. Voilà, on fait ça avec plein de bonheur et de passion.Je suis comme au naturel, quelqu'un d'assez coulant, mais quand faut dire les choses ou pousser une gueulante, je suis là aussi. Je défends toujours mon équipe, donc ça m'arrive de monter un peu dans les tours avec les entraîneurs adverses. Avec les autres papas, on a chacun notre place, les gamins savent qui aller voir à quel moment. Ce que j'aime bien dire à mes joueurs, c'est que tous les matins, nos adversaires vont aux toilettes comme nous ! Vu qu'on est une petite équipe, qu'on est là pour s'amuser, qu'on n'a pas toujours l'esprit de compétition et qu'on joue souvent contre des équipes plus fortes, c'est bien de leur rappeler qu'on est comme les autres pour les motiver et les mettre dedans. Ça nous fait du bien aussi de les encadrer. Je me souviens, on avait gagné un tournoi dans la banlieue de Metz, en salle. Le niveau était élevé. En tant que coachs, on avait retrouvé les frissons de quand nous étions nous-mêmes sur le terrain, ça nous avait fait vibrer.Dans les premiers temps, les deux premières années, oui, effectivement, ma femme me disait que j'avais tendance à être sur le dos de Maé. Je m'en suis rendu compte, j'ai lâché du lest, et depuis je laisse surtout les Lire la suite de l'article sur SoFoot.com