Arnaud Kalimuendo : "Mon père m'a transmis son exigence"

Arnaud Kalimuendo aurait pu attendre son heure sur le banc du Paris Saint-Germain, il a préféré lancer sa carrière en s'imposant au RC Lens, où il a été prêté ces deux dernières années, devenant même le meilleur buteur parmi les joueurs nés en 2002 parmi les cinq grands championnats (19 pions). Avant son dernier match de la saison avec l'équipe de France espoirs contre l'Ukraine, en Turquie, l'attaquant de 20 ans parle de travail mental, de ses modèles et assure qu'il se sent capable de jouer un rôle au sein de l'effectif parisien après avoir appris dans le Nord.

Vidéo

J'ai déjà appris à appréhender les matchs d'une autre manière. Jouer en Ligue 1, ce n'est pas la même chose que lorsqu'on affronte des équipes de jeunes. Il faut mieux se préparer, mieux connaître son adversaire et très bien se concentrer pour pouvoir appliquer les consignes du coach.Pour moi, c'est un très grand coach en devenir. Il sait ce qu'il fait, il apporte beaucoup d'assurance aux joueurs. J'ai passé deux très belles saisons avec lui. Il m'a donné énormément de conseils, il m'a fait progresser dans mon jeu et il m'a tout simplement permis de me développer. Il est aussi très humain, très pédagogue. Ce qui est bien, c'est que l'on peut parler de tout avec lui.Dès février, j'avais inscrit le même nombre de buts en championnat que lors de toute la saison précédente (7). C'était un premier objectif atteint et ça m'a un peu bloqué au moment de passer ce palier. Dans ma tête, je ne pensais qu'à faire mieux, j'étais très exigeant avec moi-même. Il n'y a pas eu de doutes, mais ça ajoute une petite pression supplémentaire là où il ne devrait pas y en avoir. Puis, quand on enchaîne les matchs sans marquer, il y a de la frustration. Mais je n'étais pas inquiet, j'ai continué à travailler pour m'améliorer devant le but et je savais que ça allait finir par revenir.