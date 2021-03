Armand Laurienté, à point nommé

Auteur d'un bonbon hors norme sur coup franc dimanche à Nantes (1-1), Armand Laurienté (22 ans) est actuellement l'homme qui fait gagner des points au FC Lorient. Et ça ne semble être qu'un début.

Déjà un spécialiste de l'exercice

Dans un monde normal, la bastos envoyée par Junior Sambia qui a laissé Benoît Costil de marbre, dimanche après-midi à la 35minute de Montpellier-Bordeaux, aurait fait office de pion de l'après-midi, sans grande contestation possible. Mais puisque la Ligue des talents avait décidé de nous en mettre plein les mirettes, l'éclair du Montpelliérain a été suivi une heure plus tard par un autre coup franc, tout simplement stratosphérique, lâché par Armand Laurienté à quelques secondes du coup de sifflet final à la Beaujoire. Assez irréel pour que l'on ne parle plus que de celui-ci ce matin. Une prise de responsabilité à la 87minute, une grosse louche de culot pour prendre son élan à 39 mètres, un ballon flottant avec délicatesse dans le ciel nantais, une altitude maximale de 5,70m, une lucarne d'Alban Lafont récurée et, passé toutes ces émotions, un point importantissime arraché par les Merlus en Loire-Atlantique (1-1), grâce à cette inspiration du si bien nommé. Plus de doutes : ce bonhomme de 22 ans a quelque chose de spécial. Et si l'on parle de lui, ce n'est plus (seulement) pour son patronyme., a avoué l'homme du match au micro de Canal+ au sujet de son chef-d'œuvre.À l'image de sa belle première tentative à la demi-heure de jeu ou de son missile sur coup de pied arrêté qui avait rendu Jessy Moulin groggy lors de la 27journée, l'ancien Orléanais touche sa bille dans l'exercice. Mais c'est loin d'être la seule arme dans sa panoplie, dont il fait étalage cette saison dans son couloir, à base notamment de coups de rein, de cassages de lignes et de grandes chevauchées.Depuis un mois, l'ailier a même décidé de prendre la lumière sur les feuilles de stats : fin Lire la suite de l'article sur SoFoot.com