information fournie par So Foot • 14/02/2022 à 14:00

Arkadiusz Milik, le droit de savoir

Entré en bout de match lors de la victoire de l'OM à Metz dimanche soir, Arkadiusz Milik a su maximiser son faible temps de jeu en sortant un bijou de sa poche avant de s'ouvrir sur son agacement après la rencontre. Une question, ce matin : pourquoi l'attaquant polonais n'est-il qu'un plan B dans la tête de Jorge Sampaoli ?

Il y a des gestes techniques que l'on pourrait regarder en boucle pendant des heures. Parmi eux, le plus instinctif de tous : le ciseau retourné. À Metz, dimanche soir, Arkadiusz Milik l'a exécuté à la perfection à huit minutes de la fin du temps réglementaire, laissant Marc-Aurèle Caillard impuissant et couchant ainsi des locaux qui s'imaginaient finir la soirée avec au moins un point dans les poches. Perdu : grâce à ce chef-d'œuvre qu'il convient de ranger dans la même boîte que la bicyclette strasbourgeoise de Bamba Dieng, l'OM a remporté son treizième match de la saison (1-2) et consolidé sa place de dauphin du PSG. Au départ, le héros de la nuit n'était pourtant, encore une fois, qu'un plan B.

@arekmilik9 - "Il y a des choses que je ne comprends pas, mais je fais mon boulot." Le buteur polonais est entré en jeu pour délivrer l' @OM_Officiel et battre le @FCMetz 2-1. #PrimeVideoLigue1 #Ligue1UberEats #FCMOM pic.twitter.com/HaFbUGSiwP

"Il y a des choses que je ne comprends pas, mais je fais mon boulot"

— Prime Video Sport France (@PVSportFR) February 13, 2022Que retenir, au fond, de ce succès en terre lorraine ? S'ils ont été acquis dans la douleur, ces trois points ont au moins le mérite d'exister. Autre chose ? Oui : au coup de sifflet final, Arkadiusz Milik, qui n'a pas passé que dix-neuf minutes sur le gazon, n'a pas vraiment fait la fête et a profité du micro tendu par David Astorga pour bousculer par ricochet Jorge Sampaoli., a alors lâché le Polonais, auteur… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com