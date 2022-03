information fournie par So Foot • 13/03/2022 à 06:00

Argentine : le point d'interrogation Lionel Messi

Après l'élimination du PSG en huitièmes de finale de la Ligue des champions, les Argentins commencent de plus en plus sérieusement à se poser la question : et si Paris avait été une destination empoisonnée pour leur capitaine, en vue de la prochaine Coupe du monde ?

Comment gérer sa fatigue, ses moments faibles ?

Il n'a fallu que quelques minutes, après le coup de sifflet final à Santiago Bernabéu, pour que le débat enflamme toutes les chaînes sportives argentines : quel avenir pour Messi à Paris, a-t-il bien fait d'aller en France et doit-il déjà partir ? Sept mois après l'arrivée de ladans l'Hexagone, un constat semble désormais faire l'unanimité sur les bords du Rio de la Plata : Messi et le PSG, ça ne matche pas vraiment. Ultra-protecteurs avec le capitaine de l'depuis la victoire en Copa América l'été dernier, les médias argentins se refusaient jusqu'à présent à entendre les critiques françaises autour du niveau de jeu du numéro 30 parisien. La déroute madrilène a peut-être changé la donne, et entraîné une petite prise de conscience.Après s'être indigné pendant deux semaines contre le 3 infligé au héros national à la suite du match aller contre le Real Madrid, le quotidien sportifs'étonnait ainsi de l'indulgence deau retour. Messi, noté 6 ?, justifie Demián Meltzer, journaliste au seul canard argentin consacré au sport.Dans les journaux, les statistiques du natif de Rosario commencent à être analysées comme étant préoccupantes. Messi y est parfois décrit comme, ce que personne n'osait vraiment dire il y a encore quelques jours en Argentine. Le fait est que, depuis ses dix-sept ans, l'ancien joueur du Barça n'avait jamais été aussi peu efficace en championnat. Figure du coaching, Ángel Cappa (un des maestros argentins de Guardiola) tentait d'apporter une explication sur les ondes de Radio Colonia ce jeudi :