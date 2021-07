Argentine - Grèce, 1994 : La dernière résurrection de Maradona

C'est l'histoire d'un comeback sensationnel achevé dans un trou noir. Au Mondial US de 1994, la réapparition solaire d'un Diego Maradona donné perdu pour le football suscite le temps d'un match contre la Grèce l'espérance insensée qu'il redeviendra celui qu'il a été. Avant que ses démons ne l'embrasent à jamais...



Argentine - Grèce (4-0) - Phase de poule de Coupe du monde - 21 juin 1994

Buteurs : Batistuta (2ème, 44ème, 90ème SP), Maradona (60ème)

Diego, has been de 97 kilos

Hallelujah ! Le miracle a bien eu lieu : Diego Maradona est de retour ! L'Argentine vient de détruire la Grèce 4-0 pour son premier match de Coupe du monde 1994 aux Etats-Unis. Dans le Foxboro Stadium, Massachussetts, des grosses pancartes Diego sos mi dios () ont salué la renaissance inespérée du Pibe de oro parvenu à l'âge christique de 33 ans. Et dire que neuf mois plus tôt l'albiceleste avait failli rater ce Mondial US...Le dimanche 5 septembre à Buenos Aires, les Argentins humiliés 5-0 par la Colombie s'embarquent alors dans des barrages périlleux contre l'Australie. Présent au stade Monumental, Diego reçoit dans la soirée un appel de l'assistant du coach national Alfio "Coco" Basile qui l'enjoint de rejoindre la sélection. Refus net de Diego ! Il veut en fait se faire désirer pour mieux endosser le rôle de Sauveur de la Patrie. Mais quel sauveur ? A 33 ans et 97 kilos, le Pibendum raillé et quasiment oublié poursuit sa trajectoire chaotique amorcée depuis sa suspension de 14 mois pour usage de cocaïne prononcée en 1991. Après un passage calamiteux au FC Séville (1992-93), il est revenu au pays où il vient de signer en cet automne 1993 chez les Newell's Old Boys de Rosario. Finalement, après trois ans d'absence en équipe nationale, Dieguito revient en sélection et conduit en capitaine l'Argentine au Mondial US après deux matchs au couteau contre l'Australie (1-1 puis 1-0 à dom). Désireux de disputer ce tournoi malgré son flop précoce au Newell's, Maradona bosse tout seul comme un damné dans la Pampa à partir de février Lire la suite de l'article sur SoFoot.com