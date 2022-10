Arbitrage : à quand l'âge de raison ?

Depuis le début de la saison, l'arbitrage se trouve au centre de toutes les tensions et attentions. Parmi les principaux griefs, la multiplication des cartons rouges, une dérive tricolore pointée du doigt régulièrement. Mais aussi critiquables que soient les décisions des arbitres, ne serait-il pas temps aussi pour l'ensemble des acteurs du foot – joueurs, entraîneurs, présidents - de se remettre en question et de se demander en quoi leur comportement complique jusqu'à l'intenable le travail des hommes et femmes en noir ?

Accepter la zone d'incertitude

Les propos de Christophe Galtier après le match contre Reims visaient à éteindre la polémique autour du carton rouge reçu juste avant la pause par son défenseur vedette. Aussi, il a tenu à interroger l'attitude, voire à demi-mot le manque de professionnalisme, de certains de ses gars.Une allusion à une fin de match agitée qui avait révélé la nervosité, trop souvent observée, des Parisiens devant l'adversité. Le coach a peut-être aussi voulu signifier en creux que malgré le coup du sort, son équipe avait paradoxalement mieux maîtrisé son sujet à dix et qu'elle n'avait concédé ce nul qu'en raison de maladresses répétitives devant le but. Ce sens de la mesure s'avère malheureusement trop rare, y compris de la part des joueurs, même si Matthieu Udol avait eu un peu plus tôt le mérite de remercier l'arbitre d'avoirà la fin du choc de Ligue 2 entre Bordeaux et Metz.Mais attention, ces interventions équilibrées, pourtant formulées à chaud, semblent isolées au milieu du flot continu de critiques qui submerge l'arbitrage français après chaque journée. Le contexte de cette saison est bien sûr particulier, avec le spectre des quatre descentes notamment. Par ailleurs, la direction technique de l'arbitrage, dirigée par Pascal Garibian, aurait durci les consignes, fatiguée par la détérioration du climat général. Une rencontre avec les entraîneurs, largement boudée par ces derniers, n'a apparemment