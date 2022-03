Après un début de saison canon, que se passe t-il au SCO Angers ?

En déplacement à Rennes ce dimanche (15h), Angers veut éviter un sixième revers de rang qui lui offrirait sa pire série depuis son retour en Ligue 1 en 2015. Flamboyante l'été dernier, l'équipe de Gérald Baticle cale depuis deux mois.

Cho froid

Dans la vie comme dans le monde du ballon rond, il n'est pas rare que le flirt estival laisse rapidement sa place au spleen hivernal. Cet été, Angers était une équipe qui torpillait les cadors comme Strasbourg, Lyon et même Rennes qu'elle retrouve ce dimanche au Roazhon Park. Puis au fil des semaines, la formation angevine s'est essoufflée. Aujourd'hui, elle est à l'arrêt. Pas loin de s'effondrer. Depuis le milieu du mois de décembre, les Angevins n'avancent plus. Sur les neuf dernières rencontres de Ligue 1, les hommes de Gérald Baticle n'ont battu que Troyes (2-1, le 23 janvier) et fait match nul à Lorient (0-0, le 16 janvier). Soit quatre petits points engrangés sur 27 possibles et seulement cinq buts inscrits dont deux penaltys contre l'ESTAC. Et tout ça, sans oublier l'élimination en Coupe de France face à Linas-Montlhéry (2-0), pensionnaire de N3, mi-décembre.Mais le pire, c'est que lesdu Maine-et-Loire sont encore dans le creux de la vague et restent sur cinq revers consécutifs. C'est seulement la deuxième fois que les Angevins vivent une telle série noire depuis leur retour dans l'élite en 2015 (cinq défaites consécutives en 2017). Contre Rennes, un record pourrait être battu. Qu'est-ce qui ne fonctionne plus à Angers ? Sans doute l'effet de surprise. Formidable joueuse de ballon en août, cette équipe a cessé de surprendre ses adversaires, conscients des nouveaux dangers, et ses individualités ne répondent plus ou presque. Exemple devant : Sofiane Boufal n'a plus planté depuis début décembre en Ligue 1 et la principale menace du mois d'août, qui répond au nom de Mohamed-Ali Cho , marque lui aussi le pas., analysait son entraîneur en conférence de presse. Son exclusion à Lens (2-1) le week-end dernier l'illustre parfaitement.De l'autre côté du terrain, ça ne va pas mieux non plus : Danijel Petković, le nouveau numéro 1 depuis le départ de Paul Bernardoni, est lui aussi dans le dur. Fautif lors des défaites Lire la suite de l'article sur SoFoot.com