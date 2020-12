Après Thomas Tuchel, le PSG songe à Mauricio Pochettino

Pour remplacer Thomas Tuchel, viré de son poste d'entraîneur du PSG ce mercredi, le club parisien envisagerait d'installer sur son banc son ancien capitaine : Mauricio Pochettino. Sur le papier, l'idée est plaisante, mais cela demandera des ajustements internes.

Thomas Tuchel, un départ tellement PSG

Il est entré en campagne au cours de l'été, laissant d'abord entendre via ses proches qu'il avait fait le plein d'énergies et qu'il se sentait désormais prêt à repartir au feu. Son nom a été envoyé un peu partout : à Benfica, à Newcastle, à Manchester United, souvent, mais aussi à Barcelone, à Valence, à Monaco, à Madrid... Le PSG ? Mauricio Pochettino n'a jamais dissimulé son envie de venir un jour s'assoir sur le banc d'un club où il a passé deux belles années, au début des années 2000. Un jour, Luis Fernandez, son entraîneur à l'époque à Paris, avait évoqué ce passage pour: "" Pochettino a toujours aimé la France, un pays où il a laissé une apparition dans le calendrier des Dieux du stade, une image de patron sur le terrain, avec charisme et personnalité, de capitaine de vestiaire, mais aussi de terrain, puisqu'il enfila le brassard au PSG à la place de Frédéric Déhu au cours de sa deuxième saison à Paris.Au total, entre Paris et Bordeaux, Pochettino a disputé 81 matchs de Ligue 1 et marqué cinq buts, sans compter le nombre de fois où il est monté au front pour défendre ses coéquipiers. Ça, c'était le Pochettino joueur. L'entraîneur, lui, a tracé sa voie ailleurs, à l'Espanyol d'abord, puis à Southampton et à Tottenham. On pourrait ici s'arrêter à un fait : en dix saisons passées sur un banc de touche professionnel, Mauricio Pochettino n'a rien gagné. Mais il faut plutôt en souligner en autre : en cinq ans passsés à Tottenham, le technicien a aidé le club à changer complètement de dimension en le retapant avec patience et brio, au point de l'emmener en finale de la Ligue des champions en 2019. Derrière, il n'aura tenu que quelques mois avant de se faire éjecter après un début de saison catastrophique (14 points pris en 12 journées de championnat) mais surtout après plusieurs mois passés à alerter sur le fait qu'il fallait regénérer Lire la suite de l'article sur SoFoot.com