Après Manchester City, Tottenham se place comme candidat au titre

Leur victoire sereine et maîtrisée contre Manchester City, digne des plus belles heures de José Mourinho, l'a encore montré : oui, les Spurs peuvent voir très haut cette saison en Premier League. Car outre l'habituelle réussite de leur entraîneur dans la quête de titres, de nombreux autres arguments peuvent les laisser croire à la couronne.

Tottenham dévisse City

Son GoKane, mode super sayen

Deuxième année, à Porto : championnat du Portugal, coupe nationale et C3. Deuxième saison, à Chelsea : championnat d'Angleterre. Deuxième saison, à l'Inter : championnat d'Italie, coupe nationale et C1. Deuxième saison, au Real Madrid : championnat d'Espagne. Deuxième saison chez les, épisode 2 : championnat d'Angleterre, League Cup. Deuxième saison, à Manchester United... ni Premier League, ni rien d'autre. Une exception qui confirme la règle ?Ce palmarès, c'est celui de José Mourinho dans chaque club qu'il a connu et où il est resté au moins deux ans. Le temps pour mettre en place ses méthodes de travail, dira-t-il, pour que ses plans accouchent de leurs super résultats. Et son passage à Tottenham, où il a atterri en novembre 2019, ne semble pas déroger au passé : à l'heure où lesouffle sa première bougie chez les, sa formation squatte à la tête du classement et impressionne par son pragmatisme depuis le début de l'exercice. Avec, comme cadeau d'anniversaire, une victoire modèle contre le Manchester City de Pep Guardiola digne de la grande époqueque beaucoup pensaient à jamais révolue.Alors, Tottenham est-il un candidat sérieux au titre ? En tout cas, le millésime 2019-2020 représente pour l'instant un cru plus que goûtu : avec vingt unités et une seule défaite en neuf journées, lesroulent à un rythme supérieur à deux points par match et présentent des statistiques (meilleure défense du royaume avec neuf buts concédés, deuxième attaque la plus efficace avec 21 pions marqués) que tout le monde peut leur envier (à l'exception de Chelsea). Le succès face aux, ce samedi, est justement venu rappeler les principales qualités des Londoniens (qui constituent, globalement, les mêmes que celles retrouvées dans les autres équipes