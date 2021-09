Après la victoire contre Manchester City, c'est eux le grand Paris

Du terrain aux tribunes, c'est un PSG des grands soirs qui était de sortie ce mardi, pour la réception de Manchester City. Un Paris fidèle à son ADN : capable du meilleur par intermittence, mais surtout d'endurance dans la souffrance et d'une discipline défensive impressionnante lorsque confronté à plus fort que lui sur le papier. Pas forcément ce qu'on attendait, mais loin d'être une mauvaise nouvelle.

Le public du Parc, le facteur X

Idrissa Gueye a beau être sorti de ce PSG-Manchester City avec un semi-marathon dans les pattes et un trophée d'homme du match bien brillant, il n'avait qu'un mot à la bouche au moment de répliquer aux compliments des journalistes sur sa performance du soir :. Son but ?. Sa performance hors du commun ?Quoi de plus logique, finalement : quand ton meilleur joueur est celui qui a été le plus besogneux, le plus généreux dans l'effort, le plus harceleur dans le pressing et dans les récupérations, c'est que cela vient couronner une performance collective solide.Le PSG qui a battu avec panache Manchester City ce mardi soir, au Parc des Princes (2-0) ressemble énormément, dans son ADN, à celui qui avait sorti la saison passée le tenant du titre, le Bayern. Un Paris sur la défensive, à l'organisation digne d'un défilé militaire, qui laisse un peu le ballon à son adversaire (bien qu'à la marge, avec 53,9% de possession pour City), accepte de concéder des occasions (18 tirs, 7 cadrés côté, 6 tirs, 3 cadrés côté Paris) et joue sur ses armes principales : son explosivité en contre et la vitesse de son trio offensif. Si le mercato parisien pouvait logiquement laisser penser que Paris deviendrait rapidement une machine à dominer les matchs de la tête et des épaules, il est encore dans son processus de construction au stade où