Après la sortie de Longoria, comment définir l'entraîneur français ?

Les réactions suscitées par les propos de Pablo Longoria sur la formation française, qui n'ont pas fait plaisir aux techniciens du pays, ont ressuscité une controverse que beaucoup pensaient enterrée. C'est que le problème est ancien et profond, puisqu'on ne conteste pas impunément les dogmes de la Sainte Inquisition.

Vichy, De Gaulle et Gabriel Hanot

Sans vouloir jouer les tragiques, il est rare que les optimistes aient raison bien longtemps. Depuis lundi dernier et la publication d'un entretien avec Diego Torres dans, le président de l'OM Pablo Longaria est la cible d'attaques virulentes de la part d'une poignée de vexés. Par ordre d'apparition -- comme dans les films de gangsters --, on compte Antoine Kombouaré qui dégaine le premier en conférence de presse :Juste derrière lui, son acolyte Rudi Garcia, coach lyonnais un peu plus documenté, abonde face aux médias :Bruno Genesio, entraîneur de Rennes, confirme dans un style plus " corpo " devant les médias quelques minutes plus tard :Clou du spectacle avec Frédéric Antonetti, préparateur messin moitié Pagnol/moitié Brise de mer, toujours en conférence :Spectacle hypnotique. Cela dit, ils sont aussi très nombreux dans le même temps à comprendre le questionnement de Longoria tout en s'excusant de ne pouvoir s'exprimer publiquement par peur des représailles bureaucratiques. C'est que le mal est profond, et la peur de déplaire à la sacro-sainte Direction technique nationale plus grande encore.Le problème est ancien. Il remonte à 1942, en pleine Occupation. Les années noires ont donné naissance au premier stage d'entraîneurs de football (dont Gabriel Hanot, futur fondateur du journal, est le directeur) et inventeront par la même occasion la profession d'entraîneur. Pour les autorités réactionnaires de Vichy (allergiques aux mœurs du professionnalisme), il ne s'agissait en effet pas seulement de structurer une corporation à partir de compétences techniques (le métier d'entraîneur de football existait depuis longtemps, en Angleterre notamment), mais de le débarrasser des dérives