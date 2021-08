Après la défaite contre Manchester City, alerte rouge à Arsenal !

Dernier de Premier League après les trois premières journées, Arsenal est au fond du trou. Une qualité de jeu médiocre, un effectif trop limité pour jouer le haut de tableau malgré un mercato estival animé et onéreux, un entraîneur dans le flou le plus total : les Gunners sont embourbés dans une situation pathétique, à des années-lumière de leur période faste des années 2000. Dramatique.

1974 - Today is the first day that Arsenal will end bottom of the English top-flight table having played at least three league matchs since 25th October 1974. Miserable. pic.twitter.com/0GY5CeJlNt -- OptaJoe (@OptaJoe) August 28, 2021

Où sont les cadres ?

Les regards dans le vide, têtes baissées, et l'absence de réaction lors de l'humiliation subie par les joueurs d'Arsenal sur la pelouse de l'Etihad Stadium ce samedi représentaient parfaitement le chemin de croix emprunté par les Canonniers depuis de longs mois, voire années. Giflés par Manchester City (5-0) sans avoir esquissé la moindre révolte, ne serait-ce par orgueil et fierté, après avoir déjà subi la loi de Chelsea (0-2) et du promu Brentford (2-0) lors des deux premières journées de championnat, Bernd Leno et ses coéquipiers dressent en ce début de saison le portrait le plus sombre qu'Arsenal ait connu depuis plus de 50 ans, sans aucun signe d'espoir apparent. Il est pourtant question de réagir au plus vite afin de colmater les trous béants responsables du dysfonctionnement général au sein du club londonien.24,7. Il ne s'agit pas de la vitesse maximale à laquelle Rob Holding s'est fait flasher cette saison, mais de l'âge moyen de l'effectif d'Arsenal, le deuxième plus jeune de Premier League derrière Brentford (24,6 ans) et devant Southampton (24,9). Si le choix de renouveler le groupe des