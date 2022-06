Après l'Italie, Rafael Leão veut mettre le Portugal à ses pieds

Élu meilleur joueur de Serie A et sacré champion d'Italie avec l'AC Milan, Rafael Leão est désormais prêt à jouer un rôle avec le Portugal. Et plus celui du joueur qui s'échauffe pendant 40 minutes avant de gambader 5 minutes sur le pré. Désormais, c'est pour une place de titulaire que l'ancien du LOSC candidate. Et il compte bien profiter de la Ligue des nations pour prouver qu'il la mérite.

Zlatan Ibrahimović a beau n'avoir été titulaire qu'à 11 reprises cette saison en championnat et n'avoir inscrit "que" 8 buts - son plus faible total depuis la saison 2005-2006 -, l'importance du Suédois dans le titre de l'AC Milan est immense. Tel un entraîneur adjoint le quadra a eu un impact sur tous ses coéquipiers et notamment sur un : Rafael Leão. Et à lire le Z dans la, si l'attaquant portugais a réalisé une saison XXL c'est en grande partie grâce à lui :"À l'entraînement, il faut se tuer au travail. Si je cours, si je me tue, mon coéquipier se doit de faire pareil"Quelques mois plus tard, ce même Ibrahimović rend hommage à son jeune coéquipier devant tout le groupe durant les festivités du titre :