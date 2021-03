Après dix ans à Manchester City, le Kun Sergio Agüero s'en va

Dix ans ont passé depuis l'arrivée à Manchester City de Sergio Agüero, qui a marqué l'Angleterre de son empreinte à coups de tremblements de filets et d'exploits personnels. Meilleur buteur de l'histoire du club, le Kun fera toutefois ses adieux à la fin de la saison. Mais impossible d'attendre aussi longtemps pour lui rendre les premiers hommages...

À cette allure-là, l'Etihad Stadium ressemblera bientôt à un musée à ciel ouvert où les visiteurs pourront passer de statue en statue à la découverte de l'histoire de Manchester City. Après Vincent Kompany et David Silva, dont les sculptures sont actuellement en construction, une autre légende va avoir droit à sa représentation. Et malgré la fatalité que chacun sentait arriver sur ses grands chevaux, la nouvelle fait d'une certaine manière mal au cœur : oui, Sergio Agüero a officialisé son départ. Après une décennie passée à transpirer dans le maillot des, l'Argentin quittera son club à la fin de la saison.La fin de l'histoire est triste, notamment parce que l'ensemble de l'aventure (ou presque) fut belle. Il ne faudra d'ailleurs jamais retenir que les photos du Kun grimaçant en raison de blessures qui ont progressivement pris le pas sur celles de ses bras levés, car cette réalité tiendrait de l'injustice la plus totale. Pas plus que ces petites incompréhensions avec Pep Guardiola, qui a sacrifié l'espèce menacé du renard sur l'autel du faux neuf. Ce serait aussi insulter les capacités cognitives de l'être humain, tant les exploits du monsieur ont marqué les mémoires. Pendant dix ans, le Sud-Américain a en effet donné autant de plaisir qu'il en a pris à faire trembler les filets et à multiplier les sourires. Ce fut souvent doux, surtout pour les supporters. Ce fut parfois brutal (douze triplés, personne n'a jamais fait mieux en Premier League), notamment pour l'adversaire. Ce fut toujours beau, pour les yeux des amateurs de ballon en