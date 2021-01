Après avoir surclassé Chelsea, Manchester City est de retour

Sa brillante victoire à Chelsea, qui a encore les fesses rouges, n'apporte qu'une confirmation des dernières semaines : porté notamment par une défense enfin efficace et un collectif cohérent, Manchester City retrouve progressivement son niveau de champion et représente à nouveau un candidat sérieux pour le titre.

KDB et le(s) triangle(s) doré(s)

Ceux qui ont opté pour un jeûne de football lors des fêtes de fin d'année ou qui sont partis en voyage sans connexion internet pendant un gros mois, s'il en existe, doivent avoir mal aux yeux en regardant le classement anglais en ce début d'année 2021. Ok, tout va très vite dans le sport et tout le monde est au courant. Mais là, la rapidité et l'ampleur du changement frisent le grotesque. Peut-être aussi parce que le rythme actuel des matchs qui s'enchaînent a rarement été vu, par le passé.Le 21 novembre 2020, donc, Chelsea l'emportait à Newcastle et Manchester City s'effondrait à Tottenham. La Premier League s'avançait alors vers sa dixième journée, et la présence dessur le podium semblait solide pendant que lespointaient en... treizième position. Six semaines plus tard, le retardataire vient de fracasser l'une desdu début de saison à Stamford Bridge et lui a mis neuf points dans la vue. Résultat : les Mancuniens sont remontés à la cinquième place et ne sont qu'à quatre unités de la première (avec un match en plus à disputer), alors que les Londoniens ont reculé au huitième rang malgré leur deux rencontres jouées en plus.Un renversement étonnant ? Pas tant que ça, en réalité. Car ces derniers temps, différents indicateurs pouvaient permettre d'anticiper ce brusque inversement des dynamiques ainsi que la véritable raclée subie par Chelsea chez lui. Outre les sérieux problèmes de régularité et l'emballement (trop) précoce connus par la bande de Frank Lampard, celle de Pep Guardiola retrouve en effet progressivement les éléments qui faisaient d'elle une machine de guerre en Angleterre il n'y a pas si longtemps. Et la partition exceptionnelle rendue à Londres en est un excellent résumé : pressing étouffant l'adversaire, redoutable réalisme permettant de plier un match en seize minutes chrono (soit le temps qu'il a fallu à Manchester pour planter trois buts en première période, ce dimanche), mouvements personnels permanents et collectifs