information fournie par So Foot • 10/02/2022 à 06:00

Appelez-le Gianluca van den Scamacca

Dragué par la Juve et l'Inter lors du mercato hivernal, Gianluca Scamacca va continuer au moins jusqu'à la fin de la saison de promener son quasi double mètre à Sassuolo. Souvent présenté comme le prochain avant-centre de la Nazionale, l'attaquant des Neroverdi est un gars atypique, qui a partiellement construit sa différence pendant deux ans aux Pays-Bas, du côté du PSV Eindhoven.

Juventus Sassuolo Le 10/02/2022 à 21h Coupe d'Italie (YouTube)

Gianluca Scamacca est un drôle d'oiseau. Il n'essaie pas de s'en cacher. Difficile de passer inaperçu quand on culmine à 1 mètre 95. Difficile, aussi, de se fondre dans le décor, quand Roberto Mancini parle de vous comme l'un des possibles avants-centres de la, dans les mois à venir. Après avoir offert au joueur sa première sélection en septembre, Mancio avait loué fin janvier le profil du géant de Sassuolo :(pour les barrages d'accession au Mondial, NDLR).En attendant, Scamacca continue de faire son nid en Serie A. Avec neufs buts en championnat, il est le point de terminaison offensif d'une formation de Sassuolo toujours aussi joueuse et aujourd'hui 12du championnat.On aura notamment vu l'attaquant de 23 ans ajuster Ospina d'un enchaînement contrôle poitrine-reprise de volée hallucinant face au Napoli le 1décembre (2-2). Ou encore, expédier une frappe sonique dans la lucarne de Maignan face au Milan trois jours plus tôt, un duel remporté 3-1 par les. Deux pions qui attestent du talent un peu hors cadre du bonhomme. Car Scamacca peut faire beaucoup de choses : marquer des buts aussi spectaculaires qu'inattendus, aider habilement à la construction du jeu ou encore disparaître d'un match, parfois, aussi. Gianluca Scamacca est ainsi. Aussi talentueux qu'imprévisible. Ce… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com