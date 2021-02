APOEL-Omonia, l'autre derby éternel

Ce samedi (18h30) à Nicosie, l'Omonia reçoit son rival absolu de l'APOEL en championnat, avant de le retrouver dès la semaine prochaine dans le cadre des quarts de finale de la Coupe de Chypre. En temps normal, un tel programme ferait saliver les supporters des deux camps, tant l'opposition entre la Vasílissa et la ?hrylos est exacerbée. Sauf que le coronavirus continue de maintenir le public hors des stades et que LE match de l'année se jouera de nouveau sans frères ennemis en tribune. Coup d'œil sur un derby éminemment politique.

Le match du 7 décembre 2020 est encore dans toutes les têtes des supporters de l'Omonia. Et pour cause, l'équipe d'Éric Bauthéac vient d'humilier l'APOEL, son rival de toujours, trois pions à zéro. Cette victoire, c'est une première depuis avril 2013, soit 27 rencontres toutes compétitions confondues. Autant dire une éternité, un gouffre, un nombre incalculable de chambrages et de moqueries de la part des supporters bleu et jaune. La performance est d'autant plus belle qu'au soir de cette victoire, l'Omonia est solide leader du championnat de Chypre, alors que l'APOEL patauge pour atteindre les places qualificatives pour la Ligue des champions, presque devenues une obligation pour la seule formation chypriote à avoir atteint les quarts de finale de la coupe aux grandes oreilles en 2012.Pourtant, ce succès a un goût particulier, puisque l'Omonia n'a pas pu le célébrer avec le douzième homme, d'habitude si bouillant dans les travées du Stade GSP, pandémie oblige., confie Philippe, Français basé à Chypre et fervent supporter de l'APOEL depuis son plus jeune âge. Il faut dire que le derby de Nicosie représente le match de l'année pour les supporters., ose même le professeur Christos Kassimeris, sociologue à l'université européenne de Chypre.