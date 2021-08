Antonio Pennacchi : "Si tu enlèves les stades, la société explose"

Antonio Pennacchi s'est éteint le 3 août dernier à Latina, où il était né 71 ans plus tôt. Politiquement incorrect et d'une mauvaise foi absolue, le légendaire auteur de Mon frère est fils unique vouait un culte sans borne à Francesco Totti. Il nous expliquait pourquoi, en 2007, dans le numéro 48 de So Foot.

Ceux qui sont au pouvoir sont cons. Quand ils disent "la violence dans les stades" avec des voix alarmistes... Ils ne comprennent rien. Il faut parler de la cocotte-minute. Dans une cocotte-minute, la pression sort par la soupape. Or la violence dans le sport fonctionne comme la soupape de sécurité de la cocotte-minute. Mon père était bricolo. Ma mère lui disait toujours : "", et mon père ne l'a jamais enlevée. Quand il est mort, ma mère a dit : "". Mais mon père disait que c'est la soupape qui sauve tout. Car si tu l'enlèves, la pression augmente, augmente, et boum, la cocotte-minute explose ! Le stade, c'est la soupape et la cocotte-minute, c'est la société. Si tu enlèves les stades, la société explose. Car la violence est inhérente à la nature humaine et à la nature des groupes et des sociétés humaines. On a inventé le sport pour ça. En Grèce, ils étaient toujours en guerre l'un contre l'autre. On la suspendait seulement durant les Jeux Olympiques. Parce que ce n'est pas possible de faire deux guerres en même temps. Quand il y a la guerre des Jeux Olympiques, tu ne peux pas faire une autre guerre.Je ne suis pas un spécialiste de Catane, j'y suis allé une fois dans ma vie. Il y a des problèmes de nature socio-anthropologique. Et la haine du flic est plus forte que la haine du Palermitain. Parce que c'est lié à l'agitation des jeunes aussi. Quand un adolescent a sa tempête hormonale, il veut démontrer au monde qu'il est farouche. En Italie, on a un jeu, les gendarmes et les voleurs. Vous l'avez aussi ?