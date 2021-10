Antonio Dikele Distefano : "Avec le temps, l'Italie pourra avoir à son tour son Mbappé"

Auteur du roman "Invisible" qui a inspiré la série Netflix "Zero", Antonio Dikele Distefano est un amoureux du ballon rond. Dans son livre, il raconte le quotidien d'un gamin italien d'origine africaine en quête d'identité. Une histoire inspirée de la sienne ainsi que de celles de ses amis où le foot est omniprésent. Avant un cours donné à La Sorbonne, le jeune auteur de 29 ans parle de sa passion, de Mario Balotelli et même des tribunes de Ligue 1.

"Weah, Seedorf, j'ai toujours vu en ces joueurs ce que j'ai toujours voulu devenir finalement. Aujourd'hui, ces joueurs-là on ne les trouve plus."

Immédiatement, puis un peu plus de manière passionnée vers 10-11 ans. Après, je dois dire que je n'aime pas parler de foot avec des fans dont la passion les rend aveugles. Celle où il y a toujours une explication arbitrale, où l'on supporte une équipe contre une autre car c'est comme cela... Je n'aime pas trop ce type de discussions. Je préfère échanger de manière objective, d'avoir une véritable analyse. Depuis un an, je suis moins le foot car je suis très pris à côté. Cette passion arrive avec George Weah et le Milan. J'ai toujours supporté Milan. Weah, Seedorf, j'ai toujours vu en ces joueurs ce que j'ai toujours voulu devenir finalement. Aujourd'hui, ces joueurs-là on ne les trouve plus. Je trouve que le niveau global du foot a baissé, même en Ligue 1. Je me souviens de l'Auxerre de Guy Roux, d'un Marseille d'il y a encore quelques années qui gagnerait tranquillement la Ligue 1. C'est pareil en Serie A avec la Fiorentina. La plupart des footballeurs présentés comme des phénomènes aujourd'hui ne l'auraient pas forcément été il y a quelques années.Le Ravenna FC est un club qui a toujours été petit, du coup les gamins supportent majoritairement la Juve ou le Milan. Mais quand on était en Serie B, le plus haut niveau que l'on a atteint, tout le monde supportait Ravenne. Le stade là-bas est vétuste, mais les gens venaient au stade. C'est mon premier souvenir de stade, j'adore aller dans les enceintes me faire une idée sur des équipes. Le problème en Italie, c'est que les stades sont vétustes : le stade de Toulouse Lire la suite de l'article sur SoFoot.com