Antonio Adán, le gardien du Sporting qui a offert la victoire à l'OM

Catastrophique pendant les 23 minutes d'OM-Sporting (4-1) qu'il a disputées, Antonio Adán, le portier et capitaine des Leões, est le grand artisan de la première victoire olympienne de la saison en Ligue des champions.

Bienvenue dans un cauchemar

Karius, Buffon et...Adán

Nul ne sait à quoi pouvait bien penser Antonio Adán dans le car du Sporting. À 35 ans, le natif de Madrid s'est évidemment déjà retrouvé coincé dans les bouchons. Cela a déjà dû lui arriver ado, lorsqu'il se rendait aux entraînements du Real, son club formateur, celui qui l'a vu débuter chez les pros il y a plus de dix ans. Même chose un peu plus au sud de l'Espagne, à Séville, lorsqu'il a gardé les cages du Bétis pendant cinq ans, et à Lisbonne où il s'est affirmé comme la valeur sûre au Sporting depuis 2020. Mais quand on n'y est pas habitué, se retrouver encerclé de bagnoles un mardi soir dans la deuxième ville la plus embouteillée de France, ça peut faire peur. Visiblement, Antonio Adán a eu les jetons. Pire : il a décidé de tout envoyer valser. Au final, c'est l'OM qui se frotte les mains.Dans un Vélodrome désert, le plan était pourtant parfait. Au bout de 57 secondes, le Sporting ouvre le score et n'est pas loin de faire le break quelques minutes plus tard. Comme à Francfort (3-0) ou face à Tottenham (0-2), le destin d'Adán aurait voulu qu'il se dirige vers un tranquille et troisième clean-sheet. Mais lorsque l'on veut tout foutre en l'air, sachez-le : on le peut. La première boulette arrive à la 13minute : Adán a le temps, trop le temps, de relancer un ballon en apparence anodin. Le mètre 69 d'Alexis Sanchez ne lui fait pas peur, à tort. Son dégagement est contré par le pied haut du Chilien et l'OM recolle au score. La confiance de l'expérimenté gardien s'effondre subitement, comme un château de cartes. Trois minutes plus tard, Adán a encore les pieds qui tremblent. Son renvoi plein axe est puni par les Olympiens, qui profitent via Amine Harit de son placement hasardeux pour reprendre l'avantage. Le bouquet final n'est pas loin, car oui, il manquait cette sortie hasardeuse devant Nuno Tavares (pourtant à la lutte avec un défenseur portugais). Mauvaise lecture du jeu, mauvaise lecture de la trajectoire du ballon, Adán touche le jackpot en déviant la course du cuir de la main en dehors de sa surface tout en percutant son défenseur. Davide Massa arrête le carnage, adresse un carton rouge au portier espagnol et permet aux fans du Sporting de souffler un bon coup.