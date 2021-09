Antoine Griezmann, une histoire de tif

La nouvelle n'a échappé à personne, ce mercredi, au moment de voir apparaître Antoine Griezmann sous le maillot de l'Atlético pour son retour au bercail : le Français a renoué avec les cheveux courts, pour le plus grand bonheur des fans des Bleus et des Rojiblancos. Mais pourquoi un si grand soulagement ? Grizou est-il vraiment plus performant quand sa tignasse est moins imposante ? Surtout, pourquoi le métronome de l'équipe de France accorde-t-il une telle importance à ses cheveux ? Il fallait absolument trouver des réponses à ces questions existentielles. On passe au shampooing ?

De l'autre côté du fil et de l'Atlantique, Gérald Lérandy, plus connu sous le nom de "Barber Gé", a presque du mal à y croire. Revenu ouvrir son salon en Martinique après, l'ancien coiffeur de footballeurs a gardé contact avec le monde du ballon rond, mais est passé à côté de l'info capillaire de ce mercredi : oui, Antoine Griezmann revient aux cheveux courts après plus de deux ans de tignasse., percute Gérald, l'homme qui se cache notamment derrière le look de Djibril Cissé en finale de Coupe de France 2006., enchaîne l'influent Michaël Da Silva, connu sous le nom de Mika Caïolas dans le milieu.À quelques kilomètres de Lyon, du côté de Mâcon, on est ironiquement déçu de ne pas l'avoir vu se pointer à domicile après sa masterclass lors de France-Finlande afin d'arranger sa touffe., note Hassan, coupe-tif chez Raf'coiffure, situé à dix petites minutes à pied du stade municipal Champlevert.