information fournie par So Foot • 20/10/2021 à 00:18

Antoine Griezmann, le Grand Huit face à Liverpool

Face à Liverpool (2-3), Antoine Griezmann a retrouvé sa vista et éclaboussé de toute sa classe la première période pour remettre - avec son doublé - l'Atlético dans une partie mal embarquée. Mais pour un geste maladroit dès la reprise, sa renaissance au Wanda Metropolitano n'aura même pas duré 52 minutes.

2+1 - Antoine Griezmann est le premier joueur de l'histoire de la Ligue des Champions à marquer 2 buts avant d'être expulsé. Erratique. #ATLLIV pic.twitter.com/61lkPBt2Am — OptaJean (@OptaJean) October 19, 2021

High kick et amour

Jamais, en 694 rencontres depuis ses premiers pas en 2010 (sélection Espoirs, U20 et U19 comprises), Antoine Griezmann n'avait mangé une exclusion directe. Que ce soit avec les Bleu(et)s, à la Real, à l'Atlético ou au Barça, le Français s'était toujours tenu à carreau. Il y avait bien eu ces deux biscottes récoltées coup sur coup, en ouverture de la saison 2017-2018 avec lessur la pelouse du Girona FC, pour... une simulation puis une contestation un peu trop virulente. Mais un carton rouge sec, ça, jamais. Grizou a semble-t-il l'art de choisir ses moments, puisque le premier de sa carrière sera donc intervenu le soir de sa reconquête des coeurs madrilènes, histoire d'anéantir comme il faut tout le travail réalisé par le gaucher en première période face à Liverpool.Car avant cela, le Mâconnais a vécu un quart d'heure intense juste avant la pause. Préféré à Luis Suárez pour combiner avec João Félix au coup d'envoi, il s'est remonté les manches après le break encaissé dès la treizième minute et, à l'image du collectif madrilène, il a rapidement retrouvé son football. Juste après avoir envoyé un excellent ballon à destination de Yannick Carrasco coupé in extremis par Trent Alexander-Arnold, Griezmann a sonné la révolte sur le corner en mettant le pied sur une reprise de Koke (21). Parti à Lire la suite de l'article sur SoFoot.com