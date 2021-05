So Foot • 08/05/2021 à 06:00

Antoine Griezmann face à Diego Simeone, la guerre du titre

À l'aube d'une rencontre entre le Barça et l'Atlético ultra décisive dans la course au titre, Antoine Griezmann, qui porte une estime incommensurable à son ancien coach Diego Simeone, n'aura d'autre choix que de bousiller les espoirs de son père spirituel en virant les Colchoneros de la place de leader. Parce que tuer le père est le meilleur moyen de lui montrer qu'on a grandi, non ?

L'idylle parfaite

Le 15 juillet 2018, Antoine Griezmann remporte la Coupe du monde avec l'équipe de France. Son premier message n'est pas destiné à sa femme, encore moins à ses parents. Mais plutôt à son autre père, rencontré des années après sa naissance et qui l'a éduqué footballistiquement : Diego Simeone."Regarde comme elle est belle. Si je l'ai fait, c'est aussi grâce à toi. Cette coupe, elle est aussi pour toi."Cette anecdote, racontée par le Français à, résume la relation particulière qui unitet Grizou depuis 2014. Pourtant, Antoine compte se montrer sans pitié pour son père spirituel ce samedi, où sa mission est de terrasser l'Atlético de Madrid. Tel Œdipe, il serait alors reconnu coupable de parricide. Sauf qu'à la différence du héros de la mythologie grecque, l'assassinat sera prémédité.D'un jeune garçon arrivé en provenance de la Real Sociedad, Diego Simeone fait un homme, un vrai. À son effigie, il lui apprend à laisser ses tripes sur le terrain et à ne jamais rien lâcher., se rappelait le coach en 2018, dans les colonnes de. Les débuts sont difficiles pour le Français etest toujours plus exigeant, bien conscient qu'il a entre ses mains un diamant à polir., avouait l'ancienau site de l'UEFA.