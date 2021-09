Antoine Griezmann de retour à l'Atlético de Madrid, c'est officiel

C'était moins une, pour le retour de Grizou chez les Colchoneros.

?? #BienvenidoGriezmann?? @AntoGriezmann volverá a vestir nuestra camiseta tras el acuerdo alcanzado entre nuestro club y el Barcelona para su cesión.Bienvenue, Antoine! ?? https://t.co/NZcnFfJqp8 pic.twitter.com/nFsJIxZgSy -- Atlético de Madrid (@Atleti) August 31, 2021

Antoine Griezmann peut souffler : il est de nouveau un joueur de l'Atlético de Madrid.Dans les toutes dernières longueurs du mercato, le club madrilène a officialisé le retour de l'enfant prodige à la maison deux ans après son départ au FC Barcelone, où il n'aura jamais vraiment réussi à devenir incontournable, avec un prêt assorti d'une option d'achat de 40 millions d'euros (plus 10 millions d'euros de bonus). Pour rappel, le Barça avait déboursé 120 millions d'euros pour s'offrir le champion du monde à l'été 2019.Seulement, ce mouvement inattendu a bien failli capoter. D'après le récit de plusieurs médias espagnols et de, les dirigeants du Barça et Griezmann, prêt à revenir chez lui, ont eu un sacré coup de chaud dans les dernières minutes du mercato en apprenant qu'aucun document n'avait été homologué sur le logiciel de la Liga. Un improbable imbroglio alors que tous les papiers étaient a priori signés bien avant l'heure fatidique.La faute à un bug informatique ? Ou bien à un couac administratif de la part du FC Barcelone ? Toujours est-il qu'aux environs d'une heure du matin, Griezmann a pu souffler en apprenant que l'histoire était réglée. Retour à l'envoyeur pour Griezmann, qui avait passé cinq années à l'Atlético entre 2014 et 2019, et qui retrouvera Diego Simeone.Une préparation idéale à 24 heures du match de rentrée des Bleus contre la Bosnie.