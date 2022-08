Antoine Griezmann dans ses 30 glorieuses

Cheveux courts et colorés en vert, deux buts en trois matchs et retour de la célébration des téléphones... On n'aurait pas retrouvé le grand Antoine Griezmann par hasard ? La réponse serait sûrement plus simple à lâcher s'il n'était pas cantonné à une place de supersub à l'Atlético de Madrid, la faute à une clause d'achat obligatoire à 40 millions d'euros glissée par le Barça s'il joue plus de 30 minutes par match.

Qu'importe le flacon, pourvu qu'on ait 30 minutes de Griezmann

Trois journées de Liga, et le même constat : Antoine Griezmann est cantonné à une place de remplaçant dans l'équipe de Diego Simeone. Face à Getafe, Villarreal et Valence, ce lundi, l'attaquant tricolore n'a eu droit qu'à moins de trente minutes de jeu malgré l'amour que lui porte, son entraîneur., a expliqué le technicien en conférence de presse il y a dix jours.Une déclaration étonnante au vu du temps de jeu qu'il donne à celui qu'il coache pour la septième saison de sa carrière, démontrant une nouvelle fois que le terrain n'est pas forcément la scène sur laquelle on juge véritablement les acteurs.Dans ce cas, c'est une affaire de contrat qui bloque le natif de Mâcon. Selon le, c'est bien une clause d'achat obligatoire imposée dans le prêt de Griezmann par le Barça à l'Atlético qui serait à l'origine de la mise au ban forcée de Grizou. Le prêt gratuit du Français inclurait une option d'achat obligatoire de 40 millions d'euros s'il venait à jouer plus de 40 minutes (ou 30 selon certains autres médias ) lors de 50% des matchs descette saison. Une somme que les Madrilènes ne seraient pas du tout disposés à payer, cherchant déjà à alléger leur masse salariale.En comparaison, le champion du monde 2018 avait disputé plus de trois quarts d'heure lors de 80% des rencontres la saison dernière. Une différence notable qui contraste par rapport à la seule demi-heure de bonheur accordée au joueur de 31 ans. Celui-ci a pourtant l'air de bien s'en accommoder. Auteur d'un but lors de la… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com