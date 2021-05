Anthony Taugourdeau : "On a fêté la montée en bateau sur le Grand Canal de Venise"

Vingt ans après sa dernière fois en Serie A, Venise va de nouveau faire partie du paysage de l'élite italienne la saison prochaine après avoir chopé le dernier ticket en finale de play-offs face à Cittadella en match aller retour (2-1). Au cœur de cette belle histoire, un Français : Anthony Taugourdeau. Passé par Martigues ou Cannes chez les jeunes, le natif de Marseille (31 ans) est en passe de prendre une belle revanche après avoir fait toute sa carrière dans les divisions inférieures de la Botte. Il raconte.

Buongiorno Venezia.#ArancioNeroVerdepic.twitter.com/LeSsijSNBL -- Venezia FC (@VeneziaFC_IT) May 30, 2021

Le jeudi soir, jour de victoire, on est resté au stade Pierluigi Penzo pour soulever la coupe, mais je dois avouer que de mon côté, je suis rentré rapidement à la maison pour être auprès de ma femme et de mon fils car j'étais tellement fatigué mentalement que j'avais besoin de rentrer chez moi pour décompresser. Durant ce mois de mai, on a joué tous les trois jours et ça n'a pas été facile. Le lendemain, on a fêté la montée en bateau sur le Grand Canal de Venise et c'était extraordinaire. Je n'avais jamais vu ça de ma vie. On avait toutes les gondoles derrière nous qui nous suivaient, c'était magnifique. Le soir, on a fêté ça entre collègues au restaurant. C'est dommage qu'il y ait ce Covid, mais bon, on a bien fêté ça. Quand j'ai gagné la Serie C, j'avais vécu ce type d'émotions, mais sur un bateau, c'est unique.Si on analyse les deux matchs, on gagne 1-0 à l'extérieur, mais on aurait pu s'imposer un peu plus largement. Pour le retour chez nous, ils sont arrivés libérés dans les têtes. Ils ont poussé dès le début, ils ont ouvert le score et ensuite on prend ce carton rouge au bout de trente minutes. C'était dur dans les têtes à ce Lire la suite de l'article sur SoFoot.com