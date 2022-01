Anthony Martial, l'occasion de Séville

Parti se relancer au FC Séville, Anthony Martial espère surtout tourner la page de son séjour mancunien. Une aventure qu'il aura entamée dans la peau d'un wonderkid avant de rentrer dans le rang et de rejoindre la longue liste des espoirs déchus.

Divine idylle

Visiblement, Manchester United n'avait pas besoin d'Anthony Martial, le 15 janvier dernier, pour concéder un nul face à Aston Villa (2-2) après avoir compté deux buts d'avance. Absent, sans véritable raison, du groupe mancunien, le Français a dû attendre l'après-match pour entendre son coach évoquer son cas., indiquait Ralf Rangnick en conférence de presse. Réplique du joueur le lendemain sur ses réseaux sociaux :Lequel des deux dit vrai ? La réponse ne sera sans doute jamais connue et importe finalement peu. Pour en finir avec cette histoire de poker menteur, les deux hommes s'expliquent et le Français retrouve les terrains une semaine plus tard face à West Ham pour son onzième match de la saison. Entré en jeu à neuf minutes du terme, il décale idéalement Cavani, dont le centre trouve Marcus Rashford - tous deux remplaçants au coup d'envoi - qui offre la victoire aux siens au bout du temps additionnel. Sept jours qui résument parfaitement la relation que l'international français a entretenu avec Manchester United, lors de six saisons et demie entre ombre et lumière. Aujourd'hui âgé de 26 ans, il rejoint le FC Séville, où il est prêté pour les six prochains mois (en diminuant presque de moitié son salaire), dans une quasi-indifférence.Arraché à l'AS Monaco dans les derniers instants du mercato estival 2015 pour un montant de 50 millions d'euros (plus 30 de bonus) jugépar Van Gaal, son nouvel entraîneur, l'attaquant avait honoré sa première à Old Trafford face à Liverpool, le 12 septembre suivant. Une vingtaine de minutes après son entrée, il prend la balle sur l'aile gauche, accélère, balade Martin Škrtel avant de le perdre sur un dernier crochet et de tromper Simon Mignolet . Un gamin français des Ulis qui place un enroulé du droit... Comment ne pas penser à Thierry Henry ? Le public du Théâtre des rêves plonge immédiatement et consacre un chant à celui qui n'avait aucune chance selon la presse anglaise et pour lequel United aurait.

