Anthony Limbombe, la fin du canular

Plus gros achat de l'histoire du FC Nantes en 2018, symbole de la gangrène du club par Mogi Bayat et de la gestion désastreuse des Kita, Anthony Limbombe a quitté la Maison jaune ce lundi. Flop retentissant sur les rives de l'Erdre, le Belge n'était plus apparu en compétition professionnelle depuis mars 2020 et tiendra une place de choix dans les échecs nantais au XXIe siècle. Son départ est une bonne nouvelle pour tout le monde, après plus de trois ans et demi de calvaire.

De la sélection à la garde à vue

C'est par ce communiqué lunaire de trois phrases contenant une balle perdue que l'aventure nantaise d'Anthony Limbombe s'est officiellement terminée, ce lundi 4 avril en fin d'après-midi. Une demi-surprise, tant le Belge avait disparu de la circulation depuis plus de deux ans. Mais un timing inattendu alors qu'il devait justement réintégrer le groupe professionnel cette semaine, sous la pression de la commission juridique de la LFP et après une guerre d'influences en coulisses opposant Antoine Kombouaré à l'avocate du joueur ., regrettait d'ailleurs il y a quelques jours face à la presse le Kanak, qui avait envoyé l'ailier en réserve depuis mi-septembre. C'est donc le pactole posé sur la table par Waldemar Kita à l'été 2018 (entre huit et dix millions d'euros, avec les bonus) qui s'envole par la même occasion, sans que les supporters jaune et vert n'aient jamais pu comprendre comment l'ancien de Genk avait pu devenir le plus gros investissement de l'histoire du club . Artisan du titre de champion du Club Bruges glané au terme de l'exercice 2017-2018 et couronné Soulier d'ébène dans le même temps, pas loin de prendre la direction de la Premier League à l'époque, Limbombe avait même fêté sa première cape avec les Diables rouges en mars pour 45 minutes en amical face à l'Arabie saoudite (victoire 4-0 avec Romelu Lukaku, Eden Hazard ou Kevin De Bruyne).Au… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com