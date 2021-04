Anthony Dauvergne : "Mon premier entraînement en pro, c'est Rothen au centre et Pauleta à la frappe !"

Anthony Dauvergne, gardien et capitaine du petit poucet de la Coupe de France, l'Olympique Saumur, ira défier le TFC le 7 avril en 8es de finale après avoir passé trois tours aux tirs au but. Ses jeunes années au PSG, son métier de courtier en assurance, la gestion du foot amateur par la FFF, "Antho" a des choses à dire !

"Moi, j'ai 32 ans, si tu ne me proposes que des entraînements, je dis non. Sans la compétition le week-end, la motivation n'est plus là."

"Aujourd'hui les gars sont au taquet à l'entraînement, mais ils ne savent pas s'ils vont rejouer. La question ce n'est pas d'être pour ou contre la reprise des championnats, c'est d'avoir une réponse claire. On ne sait pas ce que pense la Fédération."

Jusqu'à maintenant, les matchs de Coupe de France s'enchainaient assez vite, on avait un rythme assez standard. Là, ce match du 7 avril (contre Toulouse) change un peu la donne, on a un mois de trou entre deux matchs. L'idée principale, c'est de ne pas perdre de rythme, parce que Toulouse eux ils en ont ! Ce match-là, on le prend comme les précédents : c'est une finale ! Si on le perd, on arrête la saison. À chaque match, le discours est le même : les gars, on va au match d'après, on ne s'arrête pas là, on gratte encore quelques jours ! On a pas envie de se quitter ! Je connais des joueurs qui ne sont plus en Coupe de France et qui du coup ne vont plus à l'entraînement, parce qu'ils n'ont plus de match. Et d'un côté je les comprend. Quand tu as un travail, une famille, c'est compliqué d'aller à l'entraînement "pour rien". Moi, j'ai 32 ans, si tu ne me proposes que des entraînements, je dis non. Sans la compétition le week-end, la motivation n'est plus là.Seulement cinq minutes ? Je ne peux pas avoir un peu plus ? Aujourd'hui, c'est du grand n'importe quoi en matière de communication. Je lui demanderai pourquoi ils sont aussi catastrophiques ! Comment peut-on annoncer qu'un championnat reprend un week-end, et dire que c'est annulé le week-end d'après ? C'est du grand n'importe quoi, il Lire la suite de l'article sur SoFoot.com