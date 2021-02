Annie-Laure Gulli : " Le football féminin passe encore après le football masculin "

Et pourquoi les footballeuses n'auraient pas le droit de regoûter, elles aussi, à la magie de la Coupe de France ? C'est ce que martèle Annie-Laure Gulli depuis plusieurs semaines. Indignée par l'absence d'informations sur la reprise des équipes féminines amateurs, pendant que les hommes tapent joyeusement dans le ballon rond depuis le 30 janvier, la joueuse de la Ligugéenne (D1) s'est lancée dans un concert de casseroles. Après avoir envoyé une lettre ouverte à la ministre déléguée aux Sports, la Poitevine a lancé une pétition en ligne pour que les footballeuses reprennent la Coupe de France, comme les hommes. Entretien.

J'ai pris l'initiative quand la FFF a annoncé la reprise de la Coupe de France pour les équipes masculines amateurs, sans indiquer aucune date pour les équipes féminines. Sur le coup de l'émotion, j'ai pris mon ordinateur et j'ai commencé à écrire. Je voulais de suite frapper fort en interpellant la ministre déléguée aux Sports. Et ça tombait bien, puisqu'on était en plein dans la semaine, dont le but est de promouvoir les sportives. Cette lettre ouverte était donc l'occasion parfaite de montrer qu'il reste beaucoup d'étapes à franchir avant de mettre hommes et femmes sur un pied d'égalité dans le sport, car c'est bien ce que prouve la décision de la FFF, le football féminin passe encore après le football masculin.C'est un peu ça. Je suis pour l'instant assez déçue, car je n'ai eu aucun retour, pas même un mail pour me préciser la bonne réception du courrier en indiquant que ma demande allait éventuellement être traitée. Mais je ne lâcherai pas. J'ai renvoyé cette semaine une lettre et je suis prête à organiser d'autres actions d'ici quelques semaines. Je vais discuter avec mon équipe pour voir si nous pouvons intenter des démarches auprès du district pour obtenir du soutien, quitte à aller manifester devant le bâtiment avec des pancartes pour se faire entendre. C'est d'ailleurs dommage que la situation sanitaire complique les choses, car on aurait