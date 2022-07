Angleterre : Wiegman on fire

On avait promis à l'Espagne l'enfer, face à cette équipe anglaise qui s'était qualifiée en quarts avec un solide bilan de 14 buts marqués et 0 encaissé. À Brighton, les Lionnes ont vu toutes leurs certitudes bousculées, croyant même un temps être éliminées de leur propre Euro. Mais c'était sans compter le team-spirit inébranlable inculqué par Sarina Wiegman.

A masterclass

96minute : Georgia Stanway file seule au but avec une obsession : libérer les 28 994 spectateurs venus assister à ce quart de finale contre l'Espagne - et battre au passage le record de spectateurs pour un quart d'Euro féminin. Les Espagnoles laissent faire, la joueuse de 23 ans allume la mèche et envoie une sublime frappe puissante à l'entrée de la surface, que Sandra Paños ne pourra pas rattraper. Sur le banc, une autre femme a le sourire : Sarina Wiegman. La sélectionneuse néerlandaise des Lionnes sait qu'un grand pas vers la qualif' en demies est fait et que les Lionnes repoussent - au moins temporairement - la traditionnelle malédiction qui plane sur l'Angleterre lors de chaque compétition à domicile. Gagnante du dernier Euro avec les Pays-Bas, elle a renouvelé sa formule magique pour faire de cette équipe anglaise une machine collective, où chacune a sa place. Georgia Stanway en sait quelque chose : avant l'arrivée de la native de La Haye sur le banc, elle était elle-même jamais bien loin de l'entraîneur, à faire banquette. Et elle sait aussi remercier celle qui lui a fait confiance et l'a titularisée lors de chacune des rencontres de cet Euro.Peu de temps avant, Sarina Wiegman, qui avait été absente des bancs pendant une semaine en raison du Covid, avait déjà fait les bons choix : celui de faire entrer Chloe Kelly, Alessia Russo et Ella Toone à la place des taulières Beth Mead, Ellen White et Fran Kirby dès l'heure de jeu. Un choix extrêmement audacieux puisque les trois joueuses sont celles qui ont fourni huit des 14 buts de l'Angleterre lors de cet Euro., admire d'ailleurs l'ancien joueur de Chelsea Jason Cundy sur les antennes de TalkSport. Evening Standard parle même du. Quelle aurait été l'issue pour la coach néerlandaise si celui-ci n'avait pas fonctionné ? Aucune idée puisqu'à la 84minute, la Manchester United connexion Lire la suite de l'article sur SoFoot.com