So Foot • 07/07/2021 à 06:00

Angleterre : Luke Shaw must go on

Il n'est certainement pas celui qui fait vendre le plus de maillots, mais dans l'ombre de Harry Kane, Raheem Sterling et Jack Grealish, Luke Shaw s'est fait une place à part entière dans le onze de l'Angleterre. Le latéral de Manchester United revient pourtant de loin. Alors que beaucoup ne donnaient plus très cher de sa peau, l'intéressé a fait preuve de patience et de résilience, prouvant aujourd'hui sa capacité à tenir la distance. À quatre jours d'une potentielle finale de l'Euro, qui arrivera la veille de son 26e anniversaire, Shaw est bouillant.

AngleterreDanemark le 07/07/2021 à 21:00 Euro 2020 Diffusion sur

Les abdos sont bien cachés, derrière ceparticulièrement apprécié de la gent féminine, paraît-il. Mais l'habit ne fait pas le moine. Dommage pour Ben Chilwell, contraint de cirer le banc malgré sa saison XXL avec Chelsea. Le train Luke Shaw est bel et bien lancé. Terminus : Wembley. Ce stade qui l'a vu débuter avec lesen mars 2014, à seulement 18 ans. Ce stade qui l'a vu soulever le Community Shield, son tout premier trophée, en 2016. Ce stade qui l'a vu s'écrouler après un choc avec Dani Carvajal, rester au sol pendant sept minutes, puis sortir sur civière et sous oxygène, en 2018. Ce stade qui l'a vu couler l'Allemagne en juin 2021 et rappeler qu'en dépit de toutes les épreuves endurées, la dynamite est prête à exploser.