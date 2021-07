Angleterre : la victoire du racisme ?

Dès le coup de sifflet, les Three Lions n'ont même pas eu le temps de pleurer sur leur sort funeste, comme il se doit pour une telle tragédie, que déjà des tombereaux de haine s'abattaient sur certains joueurs. Et pas n'importe lesquels : Marcus Rashford, Jadon Sancho et Bukayo Saka. Pas besoin de chercher dans le coaching de Southgate la véritable raison de ce lynchage en ligne. Car dans une Angleterre au bord de la crise de nerfs nationaliste, les vieux démons racistes savent surfer sur le web.

Un mal profond

Le variant du racisme 2.0

Ils sont certes les trois boucs émissaires idéaux, auxquels la mauvaise foi, si fréquente chez le supporter de base, peut attribuer la défaite contre l'Italie en finale. On peut même comprendre que la tristesse vire à l'amer ou l'ingratitude, comme l'a vécu chez nous un Kylian Mbappé tombé de son trône si rapidement pour un péno raté. Pourtant, nous sommes face à une tout autre logique. Un mal bien plus profond qui a trouvé ici une occasion malsaine, entre pintes à la chaîne et mauvaise coke après le pub, de s'exprimer librement.L'ampleur de la vague raciste se révèle si impressionnante que pour le coup, il était impossible de la minorer. La police londonienne a d'ailleurs annoncé qu'elle avait l'intention. Bien sûr la Fédération anglaise de football, en charge de la sélection nationale, a réagi,etpar cette violence raciste à l'abri des écrans et des smartphones, à l'encontre de Marcus Rashford (23 ans), Jadon Sancho (21 ans) et Bukayo Saka (19 ans).Boris Johnson, le très conservateur Premier ministre, a également déploré la situation, qualifiant deles joueurs en question., conclut-il dans son tweet. Naturellement, les esprits un peu taquins remarqueront que d'une certaine façon, le bonhomme - et sa gestion du Brexit aussi bien que du " patriotisme " britannique - a largement contribué à créer le climat qui enfante ce type de prose nauséabonde. Les feux attisés depuis des années lui reviennent en étincelles qui brûlent le visage de sa respectabilité.En outre dans le cas du football, les symptômes Lire la suite de l'article sur SoFoot.com