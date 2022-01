Angleterre: City assomme Arsenal, Tottenham sur le fil à Watford

Riyad Mahrez égalise pour Manchester City sur penalty contre Arsenal en Premier League le 1er janvier 2022 à Londres ( IKIMAGES / Ian KINGTON )

Manchester City, malmené pendant une heure par Arsenal, a remporté une victoire in extremis sur la pelouse des Gunners (2-1), et Tottenham en a fait de même dans le temps additionnel à Watford (1-0), samedi lors de la 21e journée du Championnat d'Angleterre.

Les hommes de Pep Guardiola s'envolent au classement, comptant onze points d'avance sur Chelsea (2e), qui reçoit dimanche Liverpool (3e avec 12 points de retard et un autre match à jouer) dans le choc de cette journée. L'entraîneur des Reds Jürgen Klopp sera privé de banc en raison d'un "test supposé positif" au Covid-19.

Son homologue d'Arsenal, Mikel Arteta, était lui aussi absent samedi à l'Emirates Stadium en raison d'une infection au Covid.

Menés à la pause après un but de Bukayo Saka (31e), les champions d'Angleterre en titre ont très rarement été menaçants, y compris après l'heure de jeu, à onze contre dix après l'exclusion de Gabriel (59e).

Le défenseur d'Arsenal Gabriel exprime sa colère après son exclusion lors d'un match de Premier League contre Manchester City le 1er janvier 2022 à Londres ( AFP / Adrian DENNIS )

Ils avaient auparavant égalisé par Riyad Mahrez (57e) sur un penalty attribué après intervention de la VAR et fortement contesté par le public de l'Emirates Stadium jusqu'à la fin du match, et ont dû attendre les toutes dernières secondes pour voir Rodri marquer contre toute attente (90+3, 1-2). Entretemps, Arsenal avait souvent donné l'impression de pouvoir l'emporter malgré son infériorité numérique.

"Félicitations aux joueurs d'Arsenal, qui ont été meilleurs", a reconnu Pep Guardiola au micro de BT Sport. "Ils ont commencé la saison tout en bas du classement, et ils sont maintenant quatrièmes. Nous savions qu'ils pourraient nous mettre en difficulté en transition, avec Saka, Martinelli et Lacazette, qui ont un fort impact physique".

- Tout va bien pour Conte -

"Tout a changé en une minute en seconde période, avec le penalty, le but contre notre camp évité de peu, puis l'expulsion", a continué le technicien espagnol. "On doit toujours analyser le résultat, mais parfois ça se joue à pile ou face."

Arsenal n'a toujours pas réussi à prendre le dessus sur les quatre plus grosses équipes du championnat, mais tient peut-être son match référence, au moins au niveau du jeu.

Les Gunners, avec 35 points, restent quatrièmes mais sont sous la menace de West Ham (6e, 31 pts), Manchester United (7e, 31 pts) et surtout Tottenham (5e, 33 pts).

Tottenham arrache la victoire grâce à un coup de tête de Davinson Sanchez chez son voisin de l'ouest londonien, Watford, le 1er janvier 2022 ( AFP / Glyn KIRK )

Car les Spurs, en déplacement sur le terrain du premier non-relégable, Watford, n'ont pas raté l'occasion de se rapprocher de cette quatrième place qualificative pour la prochaine Ligue des champions, avec une victoire in extremis (1-0) chez les banlieusards londoniens.

Leur domination nette - 74% de possession - a été récompensée à la septième minute du temps additionnel par une tête de Davinson Sanchez sur un coup franc remarquablement tiré par Son. Le match avait auparavant été interrompu en raison du malaise d'un spectateur. L'entraîneur italien Antonio Conte reste invaincu en championnatdepuis son arrivée à White Hart Lane (huit matches).

Les Spurs ne comptent plus que deux points de retard sur Arsenal, avec deux matches de plus à jouer, et repassent devant West Ham en cinquième position. Les Hammers se déplacent à Crystal Palace en fin de journée (18h30)

str/bvo