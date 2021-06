Angleterre-Allemagne : Jadon Sancho, le variant allemand

Ce mardi, l'Angleterre reçoit l'Allemagne à Wembley dans ce qui est, après le Belgique-Portugal de dimanche, l'autre affiche de gala des huitièmes de finale de l'Euro 2020. Un rendez-vous taillé pour Jadon Sancho, qui a quitté le Royaume à 17 ans pour devenir l'un des meilleurs joueurs de Bundesliga au poste d'ailier droit. Pourtant, Gareth Southgate s'évertue à lui préférer à cette position le jeune Phil Foden. Face à des Teutons retors, le sélectionneur des Three Lions serait bien inspiré de filer les clés de son attaque à son seul joueur qui les connaît comme sa poche.

AngleterreAllemagne 29/06/2021 - 18:00 Diffusion sur

La drôle de remarque formulée de but en blanc par le quotidien anglaisrésume relativement bien tout le paradoxe qui entoure Jadon Sancho. Un joueur extrêmement talentueux pour son jeune âge (21 ans), aux statistiques flatteuses, candidat naturel à une place de titulaire au sein de l'attaque des, et qui s'apprête donc à rejoindre Manchester United pour plus de 90 millions d'euros, mais qui ne compte que six pauvres minutes de jeu dans un Euro qu'il Lire la suite de l'article sur SoFoot.com